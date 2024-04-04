В ГУР оценили последствия удара беспилотников по заводу "Шахедов" в Татарстане

Атака беспилотников по заводу по производству "Шахедов" в Татарстане привела к значительным разрушениям на предприятии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Юсов отметил, что ГУР не комментирует, какими именно беспилотниками был поражен завод по производству "Шахедов". Он отметил, что это были "добрые летательные объекты", долетевшие в несколько военных объектов в Татарстане. Однако в СМИ ранее распространилась информация о том, что по заводу могли ударить самолетами типа Cessna, оснащенными под беспилотники.

"По предварительной информации, поражено предприятие по сбору "Шахедов". Там есть значительные разрушения производственных мощностей и усложнено продолжение работы предприятия" , - сказал он.

Удар по предприятиям в Татарстане

Ранее сообщалось, что 2 апреля беспилотники сил обороны впервые атаковали предприятия в республике Татарстан в России. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем тысяче километров от границы с Украиной.

Тогда так называемый глава республики Рустам Минниханов заявил, что на предприятиях в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака БпЛА.

Как рассказал источник в спецслужбах, целью атаки в частности стал завод из сборника "Шахедов". Это была операция ГУР. Кроме того, росСМИ пишут, что дроны попали и в общежитие, где жили работники этого предприятия. Известно о пострадавших.

По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, во время атаки на российские объекты в Елабуге и Нижнекамске не использовалось иностранное оружие. Он также подтвердил, что на одном из пораженных объектов в Татарстане было производство "по сборке "Шахедов" и "Гераней". Более того, одно из зданий, расположенное рядом с предприятием - было поражено российской противовоздушной обороной.

К слову, в конце марта в партизанском движении "Атеш" рассказали, что в России руководителям НПЗ раздали указания закупить системы РЭБ, применять "маскировку" и усиливать защиту резервуаров мешками с песком. Все с целью противодействия ударам дронами.