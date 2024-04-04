В Киеве возобновляет работу еще один вход в метро "Крещатик": график работы

Сегодня возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Открытие входа от ул. Архитектора Городецкого состоится сегодня, 4 апреля в 17:00.

Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35.

Напомним, что выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни - с 05:37 до 22:33.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли" , - отметили в КГГА.

Закрытие метро в Киеве

8 декабря 2023 на время ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве. Ограничения продлятся в течение полугода. Первоначально планировалось, что эти станции подземки перестанут работать с 9 декабря.

Мы также сообщали, что в феврале на вход закрыли сразу три столичных станции метро. Причиной стало падение человека на путях.