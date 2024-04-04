Зеленский провел заседание Ставки: заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский 4 апреля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривались насущные вопросы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях.

"Ставка. Основные вопросы - фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона".

Зеленский уточняет, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на основных направлениях. Речь шла о результатах стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов.

Президенту доложили и данные разведок о дальнейших планах врага и действиях Сил обороны в ответ.

На Ставке был отчет министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭБ и о подготовке новых соглашений.

Зеленский говорит, что поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе.

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич доложил о борьбе с инструментами российского воздушного террора: результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО.

Указано, что глава государства также отдал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию украинских тактик.