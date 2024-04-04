Кулеба: Германия инициирует немедленный поиск систем Patriot для Украины

Германия инициирует немедленный поиск всех существующих не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.

По его словам, он провел разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. Они обсудили противовоздушную оборону Украины.

"Я извинился за то, что испортил праздничное настроение - день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в строгую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова" , - сказал он.

Together with @ABaerbock не должны иметь дело с НАТО-Украина вузом в Брюсселе. Ukraine's greatest need right now is to urgently strengthen air defense. И только Германия и другие люди для предъявления звонка и действия решения вправе. pic.twitter.com/wgfs96Mv9k — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 4 апреля 2024

По словам министра, Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках "Рамштайна", "немедленно инициировать анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".

"И что можно сделать, какие комбинации построить для того чтобы эти батареи были доставлены в Украину" , - добавил министр.

Patriot для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты жизни.

В том же числе, 27 марта, реагируя на обстрел Харькова, Зеленский задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.