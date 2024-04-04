Кулеба и Блинкен обсудили передачу Украине дополнительных систем Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили ускорение передачи Киеву дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне усиления воздушных ударов РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter (X) главы МИД Украины Кулебы.

Украинский министр отметил, что в Брюсселе на заседании совета Украина-НАТО он поблагодарил американскую сторону за оказанную помощь с начала полномасштабной агрессии России.

"Я проинформировал министра Блинкена об усилении воздушного террора России против украинских городов и населенных пунктов, в том числе с использованием баллистических ракет, и призвал наших американских партнеров найти способы как можно скорее обеспечить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot" , - написал Кулеба.

Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен "немедленно принял меры, чтобы ответить взаимностью на этот призыв".

Кроме того, рассказал Кулеба, собеседники коснулись вопроса разблокирования финансирования пакетов оборонной помощи для Украины со стороны Штатов, в частности, принятия соответствующей инициативы в Конгрессе.

"Мы также обсудили следующие шаги в ближайшие дни и недели, чтобы разблокировать дополнительную помощь США для Украины" , - говорится в сообщении главы МИД Украины.

Также Кулеба добавил, что сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО продемонстрировало, что "все союзники по НАТО осознают, насколько этот вопрос актуален".

"Мы все нуждаемся, чтобы это было решено как можно быстрее" , - добавил он.

ПВО Patriot для Украины

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стране нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты жизни.

Также Кулеба 4 апреля на заседании совета Украина-НАТО заявил, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Глава МИД Украины также отмечал, что главным месседжем во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе станет предоставление Киеву систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot.