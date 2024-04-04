Екатерининскую площадь в центре Одессы переименуют в Европейскую

Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала горсовету переименовать Екатерининскую улицу и площадь в центре города, названных в честь российской императрицы Екатерины II. Предложенное название - площадь и улица Европейская, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Одесский городской совет в соцсетях.

Соответствующее решение комиссия приняла в четверг на своем очередном заседании.

Также комиссия предложила переименовать улицу Жуковского на улицу Леси Украинки, а улицу Бунина - на улицу Полицейская (историческое название топонима).

По информации местного издания "Думська", на заседании также обсуждалось переименование улицы Пушкинской, но члены комиссии не сошлись во мнениях по этому поводу. По нему еще будут дискуссии.

Как пишет издание, "во многом так произошло из-за "принципиальной позиции" главы муниципального управления культуры Ивана Липтуги".

Что предшествовало:

В конце 2022 года на площади Екатерининской снесли памятник Екатерине II.