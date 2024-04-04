ГСЧС: Более четверти территории Украины загрязнены минами и взрывными устройствами

Более четверти территории Украины загрязнены минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация остается в деоккупированных регионах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

За два года саперы обнаружили и уничтожили более 780 000 взрывоопасных предметов.

В настоящее время в структуре МВД - в рядах ГСЧС, Нацполиции и Национальной гвардии - работают около 2 000 саперов. Пока планируется увеличить их количество до 2800.

"За прошлый год было подготовлено около 1000 специалистов по разминированию", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГСЧС ежедневно привлекает около 400 единиц различной техники.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.