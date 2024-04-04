В Молдове обнаружили обломки беспилотника "Шахед"

На юге Молдовы в 500 метрах от границы с Украиной обнаружили обломки дрона "Шахед", который обычно использует Россия для своих ударов, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила Пограничная полиция Молдовы.

"Около 14:15, возле села Этулия Вулкашенского района обнаружили фрагменты беспилотника с надписью на крыле "Герань-2", – говорится в сообщении.

Как отметили молдавские пограничники, обломки нашли примерно в 500 метрах от молдавско-украинской границы.

Зону обнаружения обломков оцепили. На место происшествия прибыли спецслужбы.

"Сейчас обломки беспилотника анализируются специалистами, которые пока не обнаружили никаких рисков", – добавили пограничники.

В прошлую пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.

А в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.