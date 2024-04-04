Завладение 100 млн грн на закупках в УЗ: за чиновника СБУ Шило внесли залог

За бывшего советника Офиса президента и чиновника СБУ Артема Шило, которого подозревают в организации схемы завладения почти 100 млн грн на закупках в УЗ, внесли залог в размере 30 млн гривен, сообщает Экономическая правда.

Эту информацию "ЭП" подтвердили в пресс-службе ВАКС.

В пресс-службе подтвердили факт внесения залога, однако не сообщили кто именно это сделал из-за конфиденциальности. После внесения залога Артем Шило должен соблюдать ряд обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, носить электронный браслет.

"Если он нарушит эти обязанности в определенный законом срок, то прокуроры смогут подать ходатайство об усилении меры пресечения. Если он будет выполнять обязанности, то они могут быть уменьшены. Эти обязанности принимаются на срок до 2 месяцев, после этого они будут пересматриваться" , - пояснили в пресс-службе.

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в АО "Укрзализныця" организаторов схемы завладения 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам.

Накануне детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении участникам организованной группы, причастной к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке трансформаторов во время военного положения.

Бывшего советника Офиса президента и чиновника СБУ Артема Шило, которого подозревают в организации схемы завладения почти 100 млн грн на закупках в УЗ, 4 апреля взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что Артем Шило больше не возглавляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, однако остался работать в структуре СБУ.

Ранее УП писала, что заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров обеспечивает "координацию" правоохранительных органов. По данным УП, среди правоохранителей, которые ориентируются на Татарова, есть и Шило.

Артем Шило работает в СБУ с 2012 года, с 2016 года работал в департаменте противодействия киберпреступности.

В 2021 году уволился из СБУ и стал советником Офиса президента.

Летом 2022 года Ши ловернулся в СБУ как руководитель главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.