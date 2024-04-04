Кэмерон призвал Европу давить на спикера Джонсона по пакету помощи для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал своих европейских коллег оказывать давление на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, чтобы тот поставил на голосование проект с помощью Украине, сообщает Европейская правда.

Заявление Кэмерона приводит Politico.

"Очень важно, чтобы мы поговорили по телефону или, как в моем случае, лично встретились со спикером Джонсоном в Палате представителей, чтобы добиться принятия этого законопроекта", – сказал британский министр.

Он убежден, что европейские министры иностранных дел должны сыграть в этом реальную роль.

Кэмерон также призвал Европу удвоить свои усилия, чтобы достичь уровня расходов на оборону в 2% ВВП.

"Нам нужно – особенно тем, кому не хватает двух процентов – встретиться с их премьер-министрами и президентами и подтолкнуть их к выделению этих средств", – сказал он.

Напомним, Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Перед этим председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер в воскресенье выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины пока блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.