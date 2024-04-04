В Минобороны рассказали, когда запустят е-кабинет военнообязанного

Электронный кабинет военнообязанного планируется запустить летом текущего года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона.

"Реестр "Оберіг" уже работает, он официально легализован, на него получена комплексная система защиты информации, Министерство обороны наполнило реестр, мы убрали дубли, неактуальную информацию, наладили взаимодействие с шестью крупными государственными реестрами — Государственной налоговой службой, Государственной регистрацией актов гражданского состояния, Государственной судебной администрацией, Минобразования, Государственной миграционной службой, но если вы спрашиваете о кабинете, возможность которого уже легализована позавчера законом 10062 года, то мы планируем запустить его летом 2024 года и работаем над этим максимально быстро" , — сказала она.

Она добавила, что данные реестра "Оберіг" постоянно обновляются.

"Фактически каждый военнообязанный сможет направить запрос через электронный кабинет в другие реестры и таким образом пополнить или актуализировать свои данные в "Оберег"" , — подчеркнула Черногоренко.

По словам заместителя министра, электронный кабинет каждого военнообязанного будет создан заранее.

"Кабинет будет создан для каждого военнообязанного. Это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться ли таким электронным кабинетом или нет, это будет дело каждого гражданина, гражданки, однако мы верим, что этот удобный эффективный способ взаимодействия с государством пригодится каждому и каждой" , — добавила она.

Как сообщалось, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, которым сокращается призывной возраст с 27 до 25 лет, а также упраздняется статус "ограниченно пригодный".

Зеленский также подписал закон, предусматривающий создание электронного кабинета военнообязанного.