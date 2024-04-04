В Харькове прозвучали взрывы: россияне наносят удары по городу

Жители Харькова сегодня, 4 апреля, вечером услышали взрывы. Россияне обстреливают город, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

По словам мэра, в Харькове прозвучали несколько взрывов. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

Тем временем Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары.

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты последнее время регулярно обстреливают Харьков. Целями постоянно становятся объекты гражданской инфраструктуры, из-за чего гибнут и получают ранения мирные жители.

В частности, сегодня, 4 апреля, ночью оккупанты ударили "Шахедами" по многоэтажкам и частным домам в Харькове. В результате атаки погибли четыре человека, 12 человек получили ранения. Среди жертв - трое спасателей.

Как отмечал недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне усилили обстрелы не только Харькова, но и области. Также, по его словам, для атак на областной центр враг впервые начал использовать управляемые авиабомбы.