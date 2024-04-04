Нетаньяху сделал заявление на фоне сообщений о возможном нападении Ирана

Израиль сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на страну или планирующий напасть пострадает сам, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Годы Иран работает против нас как непосредственно, так и через своих эмиссаров, и потому Израиль работал против Ирана и его эмиссаров, как в обороне, так и в нападении" , - заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль знает как защитить себя и будет действовать по простому принципу: тот, кто причинит вред стране или планирует причинить - мы причиним ему вред.

Напомним, что недавно ЦРУ предупредила, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля. В ЦРУ считают, что уничтожение консульства Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в войну в регионе.

Обострение между Израилем и Ираном

В понедельник, 1 апреля, Израиль нанес ракетный удар по столице Сирии Дамаску. В результате атаки было полностью разрушено здание консульства Ирана. Одним из погибших в атаке оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

После инцидента Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила призыв резервистов для усиления своей системы противовоздушной обороны.

ЦАХАЛ уже не в первый раз наносит удары по территории Сирии. Так, в декабре израильская армия ликвидировала старшего советника Революционной гвардии Ирана Саеда Рази Мусави.