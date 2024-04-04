Федоров: Украинские инженеры разработали новый разведывательный дрон

Украинские специалисты разработали новый разведывательный дрон WarDog для артиллерийских подразделений, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Фейсбуке.

"Дрон может вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием враждебного РЭБ. Система WarDog разведывает, даже если подавлен GPS-сигнал, а также в автономном, полуавтономном и ручном режимах полета. Дрон может работать до 60 минут в воздухе на дистанции до 10 км." со связью и до 30 км в режиме автопилота. Скорость беспилотника — 12-15 м/с" , — рассказывает министр.

По словам высокопоставленного чиновника, этот дрон уже активно контрактируют в рамках проекта Армия дронов. Беспилотники успешно выполняют боевые задачи в Запорожском и Харьковском направлениях. Также WarDog испытывали возле Краматорска – дрон работал в условиях подавления сигнала GPS на высоте выше 50 м.

"Среди преимуществ WarDog военные отмечают стабильность в полете, несмотря на отсутствующий сигнал GPS. То есть дрон устойчив в условиях сильного ветра, а это позволяет четче держать картинку в кадре и фокусе. Благодаря такому фидбеку от военных разработчики усовершенствовали функционал БпЛА, чтобы "зрение артиллерии" становилось. еще острее" , — говорит Федоров.

Как сообщает министр, это один из многочисленных дронов, которые украинцы подали через кластер оборонных разработок Brave1.