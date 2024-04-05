Курс валют НБУ на 5 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 апреля, упал на 18 коп до 39.0201 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 42.3485 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 49.3624 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 15 коп до 43.0163 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.8590 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.020 100 EUR Евро 42.348 500 GBP Фунт стерлингов 49.362 400 CHF Швейцарский франк 43.016 300 PLN Польский злотый 9.859 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.