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Курс валют НБУ на 5 апреля

Курс валют НБУ на 5 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 апреля, упал на 18 коп до 39.0201 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 42.3485 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 49.3624 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 15 коп до 43.0163 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.8590 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.020100 --0.1752
EUR Евро 42.348500 +0.0842
GBP Фунт стерлингов 49.362400 +0.0665
CHF Швейцарский франк 43.016300 --0.1456
PLN Польский злотый 9.859000 +0.0221

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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