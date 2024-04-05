Израиль допустит гуманитарную помощь в Газу – канцелярия Нетаньяху

После смертоносного удара по конвою World Central Kitchen и напряженного разговора с президентом США Джо Байденом кабинет безопасности Израиля решил улучшить гуманитарную ситуацию в Секторе Газа.﻿﻿ Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Украинская правда.

Израиль временно откроет порт Ашдод для гуманитарных поставок и откроет переход Эрез на севере Сектора Газа.

"Увеличение помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис и имеет решающее значение для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны" , – заявил израильский премьер.

Эти шаги приветствовал Белый дом, который призвал Израиль немедленно их выполнить.