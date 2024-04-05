ПВО уничтожила все 13 "Шахедов", которыми атаковали россияне – Воздушные силы

В ночь на 5 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed, а также зенитными и баллистическими ракетами. Силы ПВО уничтожили 13 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Шахеды" россияне запустили из мыса Чауда в оккупированном Крыму. Также по Украине ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков – Белгородская область РФ).