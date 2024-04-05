США проверяют, использовал ли Израиль ИИ для определения целей в Газе

Соединенные Штаты изучают сообщения о том, что израильские военные используют искусственный интеллект для определения целей бомбардировок в Секторе Газа.﻿ Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По его словам, у Белого дома пока нет доказательств использования армией Израиля технологии искусственного интеллекта, но сообщения, опубликованные в СМИ, обязательно будут тщательно проверены.

В сообщениях СМИ говорится, что израильская армия пометила десятки тысяч жителей Газы как таковых, которые подозреваются в убийстве, используя систему искусственного интеллекта при минимальном человеческом контроле.

По данным исследователей, израильская армия разработала программу на основе искусственного интеллекта, известную как "Лаванда".

По словам шести офицеров израильской разведки, которые все служили в армии во время нынешней войны в Секторе Газа и непосредственно участвовали в использовании ИИ для создания целей для убийства, "Лаванда" сыграла центральную роль в бомбардировках Сектора Газа.

Силы обороны Израиля отрицают, что искусственный интеллект использовался для выявления подозреваемых.

"ЦАХАЛ не использует систему искусственного интеллекта, которая идентифицирует боевиков-террористов и не пытается предсказать, является ли человек террористом. Информационные системы – это всего лишь инструменты для аналитиков в процессе идентификации целей" , - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Представители ЦАХАЛа также добавили, что их внутренние документы обязывают аналитиков проводить независимые исследования, в ходе которых они проверяют, соответствуют ли выявленные цели определениям в соответствии с международным правом и израильскими руководящими принципами.