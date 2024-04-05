Белый дом ведет непубличные переговоры с Джонсоном для помощи Украине – СМИ

Помощники президента США Джо Байдена пытаются непублично убедить спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.﻿ Об этом Politico рассказали чиновники администрации президента США на условиях анонимности, сообщает Европейская правда.

По словам источников, Белый дом поддерживал контакты с офисом Джонсона по помощи Украине в течение двухнедельных каникул в Конгрессе, где Байден и его команда воздержались от агрессивной атаки на спикера, чтобы тот имел пространство для маневра из-за давления на него радикальных республиканцев.

В материале говорится, что несмотря на все свое разочарование медленными темпами работы в Палате представителей, представители администрации президента надеются, что их подход может помочь тому, чтобы Конгресс начал работать над пакетом помощи позже в этом месяце.

Politico отмечает, что пока непонятно, как будет выглядеть этот окончательный пакет, но основное внимание Белого дома продолжает сосредотачиваться на том, чтобы убедить Джонсона в неотложности предоставления помощи Украине.

Представители Белого дома утверждают, что внесение поправок в законопроект в поддержку Киева, который принял Сенат, лишь отсрочит предоставление помощи, учитывая время, необходимое для разработки проекта и его прохождения в Палате представителей, а затем возвращение измененного законопроекта в Сенат.

Но они также не исключают мысли, пишет издание, что Джонсону, возможно, придется найти какое-то прикрытие, чтобы внести одобренный Сенатом пакет помощи на рассмотрение Палаты представителей – то ли видимость политической победы, то ли просто уверенность в том, что, если он будет полагаться на голоса демократов при принятии закона, это не будет стоить ему работы.

Ранее СМИ сообщили, что голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет пути смягчения оппозиции со стороны радикальных республиканцев.