В Нацбанке назвали причины замедления инфляции до трехлетнего минимума

Фактическая потребительская инфляция в феврале 2024 года (4,3%) была ниже траектории январского прогноза НБУ. Такая динамика была обусловлена увеличением предложения отдельных продуктов питания и вторичными эффектами от значительных прошлогодних урожаев.﻿ Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарным обзоре НБУ (апрель 2024 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По оценкам НБУ, инфляция замедлялась и в марте. Согласно обнародованному графику, годовая инфляция упала примерно до 3,5%.

По данным Госстата, более низкой инфляция была лишь в октябре 2020 года - 2,6%.

Как отмечают в НБУ, большее предложение продуктов питания в условиях более теплой погоды, дальнейших эффектов от значительных урожаев 2023 года и переориентации отдельных производителей на внутренний рынок сдерживали рост цен на продукты питания.

С другой стороны, инфляцию подпитывали сокращение предложения качественной продукции (прежде всего, картофеля и яблок), а также меньшее предложение отдельных импортных товаров (твердые сыры, масло).

Цены на непродовольственные товары снижались, в первую очередь за счет углубления падения цен на одежду и обувь. Замедлился рост стоимости услуг, прежде всего, благодаря уменьшению давления со стороны расходов на продовольственное сырье и энергию, говорится в обзоре.

Как отмечают в НБУ, рост цен на топливо в феврале возобновился, прежде всего, из-за логистических трудностей, которые повлияли прежде всего на цену автомобильного газа, а также рост мировых цен на нефть на фоне проблем в Красном море.

Алкогольные напитки и табачные изделия дорожали медленнее, в частности, из-за конкуренции со стороны теневого предложения и снижения давления со стороны расходов на сырье и энергию. Сдерживал административную инфляцию мораторий на повышение ряда тарифов на услуги ЖКХ, говорится в обзоре НБУ.

Инфляция в Украине﻿

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции и прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 в. п. в ближайшие месяцы и "только умеренно ускорится во втором полугодии".