РФ за сутки потеряла почти 900 военных, 50 артсистем и 73 бронемашины - Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 860 военных, 73 бронемашины, 50 артсистем, 30 беспилотников, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили: