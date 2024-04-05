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РФ за сутки потеряла почти 900 военных, 50 артсистем и 73 бронемашины - Генштаб

РФ за сутки потеряла почти 900 военных, 50 артсистем и 73 бронемашины - Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 860 военных, 73 бронемашины, 50 артсистем, 30 беспилотников, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 445 900 (+860) человек,
  • танков ‒ 7 033 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 459 (+73) ед,
  • артиллерийских систем – 11 221 (+50) ед,
  • РСЗО – 1029 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 747 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 847 (+30),
  • крылатых ракет ‒ 2059 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 922 (+61) ед,
  • специальной техники – 1 849 (+4).

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