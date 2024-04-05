РФ за сутки потеряла почти 900 военных, 50 артсистем и 73 бронемашины - Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 860 военных, 73 бронемашины, 50 артсистем, 30 беспилотников, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 445 900 (+860) человек,
- танков ‒ 7 033 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13 459 (+73) ед,
- артиллерийских систем – 11 221 (+50) ед,
- РСЗО – 1029 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 747 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 847 (+30),
- крылатых ракет ‒ 2059 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 922 (+61) ед,
- специальной техники – 1 849 (+4).