Белый дом призвал РФ поддержать запрет на ядерное оружие в космосе

Россия должна поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН по запрету на размещение ядерного оружия в космосе, иначе это поставит под сомнение слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не намерена выводить на орбиту какое-либо оружие массового поражения. Об этом на брифинге заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Он отметил, что соответствующую резолюцию США планируется вынести на голосование во время заседания в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в начале следующей недели.

Кирби добавил, что "голосование должно быть простым", ведь Договор о космосе, который вступил в силу в 1967 году, подписали более 130 стран, включая Россию и Китае.

Настоящий договор, напомнил Кирби, запрещает развертывание на орбите "ядерного оружия или других видов оружия массового поражения."

"Мы слышали, как президент Путин говорил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Так что мы с нетерпением ожидаем, что Россия проголосует за эту резолюцию. Не должно быть причин, почему бы этого не сделать. А если нет, то я считаю, это должно вызвать определенные действительно законные вопросы к Путину о том, каковы его истинные намерения" , – сказал Кирби.

Как сообщало издание The Guardian, 18 марта посолка США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США и Япония подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей все страны не размещать и не разрабатывать ядерное оружие в космосе, отметив, что "будь то -какое размещение ядерного оружия на орбите вокруг Земли было бы беспрецедентным, опасным и неприемлемым".

Соответствующую резолюцию было подготовлено после того, как Белый дом подтвердил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. Об этом 15 февраля на брифинге в Белом доме заявил Джон Кирби, отметив, что в настоящее время оружие не несет непосредственной угрозы.