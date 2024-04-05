Ночная атака "Шахедов": в Силах обороны рассказали детали

Во время ночной атаки войска РФ несколькими волнами ударных дронов атаковали с юга. "Шахеды" заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонщину, так и из акватории Черного моря.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Первая волна атаки была направлена на Запорожье и Днепропетровщину. В течение двух часов силы ПВО сбили 9 беспилотников: 2 в Днепропетровской и 7 в Запорожской области.

"Враг вновь прокладывает маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов, в результате чего обломки сбитых дронов повлекли повреждение нескольких частных домов и хозяйственных сооружений в Запорожском районе. Люди не пострадали" , - сообщили в Силах обороны.

В следующей волне враг стремительно атаковал Одесскую область, направив удар на энергетическую инфраструктуру. В течение получасовой работы ПВО все 4 дрона были сбиты.