В Пентагоне прокомментировали "дружбу" России и Китая: Продолжаем следить

Китай и Россия - это суверенные государства, поэтому самостоятельно принимают решения, с кем сотрудничать. Но США следят за ситуацией.﻿ Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Каждая из наций, которую вы выделили, является суверенной нацией. И они будут принимать решение о том, с кем им сотрудничать, а с кем нет" , - сказал он.

Райдер подчеркнул, что проблемы возникают тогда, когда сотрудничество сторон перестает в злоумышленную деятельность. Поэтому США продолжают следить за "дружбой" между Москвой и Пекином.

"Там, где это становится проблемой, мы начинаем видеть злоумышленную деятельность в плане предоставления России, например, возможностей, которые она потом в свою очередь использует для нападения на Украину. Поэтому опять же мы будем продолжать внимательно следить за этим" , - заявил спикер Пентагона.

Следует отметить, что Китай пытается держаться якобы нейтралитетом в войне России против Украины. Однако Пекин не осудил Москву, продолжает экономическое сотрудничество с ней.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира. Пекин пока не согласился, но китайские власти не критикуют украинскую формулу.