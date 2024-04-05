В НАТО прокомментировали возможность возобновления военных учений в Украине
Вопрос о возможном возобновлении учений украинских военных на территории Украины пока не находится на повестке дня в НАТО. Об этом журналистам на условиях анонимности рассказал чиновник Альянса, сообщает Европейская правда.
Комментируя дискуссии о возобновлении учений военных в пределах Украины, собеседник из НАТО отметил:
"Сейчас это не стоит на повестке дня".
Он отказался комментировать отдельные заявления лидеров членов НАТО, но подчеркнул, что существуют другие сферы сотрудничества – как военные, так и политические – в которых Киев ведет диалог с Альянсом и получает помощь.
"И позвольте мне добавить, что пока нет никаких планов по отправке войск в Украину в любом виде и любой форме", – добавил чиновник.
В прошлом месяце министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что миссии по обучению украинских военнослужащих должны проходить в Украине, поскольку это поможет Киеву выиграть время и упростить логистику.
Это заявление прозвучало на фоне позиции французского президента Эмманюэля Макрона о том, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.