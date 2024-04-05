В Нацбанке назвали основные причины роста зарплат в Украине

Спрос на рабочую силу в Украине растет, в то же время предложение остается ограниченным, в том числе, из-за дальнейшего увеличения числа мигрантов. Из-за кадровых проблем усилилось давление на заработные платы в сторону повышения.﻿ Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (апрель 2024 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ, давление в сторону повышения заработных плат увеличилось как со стороны соискателей, так и работодателей.

Кроме того, дополнительное влияние оказало повышение минимальной заработной платы в начале года.

"Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное довольствие военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос" , - отметили в НБУ.

По данным НБУ, рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года. В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.

Как отметили в НБУ, количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, продолжило сокращаться.

"Это может быть следствием как возобновления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и последующей миграции" , - говорится в обзоре.

Число мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тысяч (или 2%) до 6,5 млн человек.

По данным Госстата, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2022 году сократились на 14,1%.

Среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году составила 17442 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 17,5% выше, чем в 2022 году. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.