В ОП ожидают решение Конгресса по помощи Украине в апреле

В Офисе президента считают, что Украина приближается к критическому моменту. Поэтому ожидают, что Конгресс США примет решение о финансировании помощи Украине в апреле.﻿ Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Politico, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечает издание, Ермак после очередного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном остался уверенным, что помощь в конечном итоге будет одобрена.

Он не уточнил, когда именно это произойдет, но выразил уверенность, что Конгресс примет решение в ближайшее время.

"Тем временем это стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что в этом месяце будет принято, потому что Украина близится к критическому моменту" , - заявил Ермак.

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

Как пишет Bloomberg, голосование в Конгрессе США о помощи Украине может быть отложено на несколько недель. Издание считает, что решения до середины апреля не будет.