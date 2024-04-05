С начала года в "Дії" открыли рекордное количество ФЛП

За первые три месяца 2024 через "Дії" открыли 57 665 новых бизнесов.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как открывали ФЛП в первом квартале в предыдущие годы:

2024 год - 57 665;

2023 год - 40 713;

2022 год - 28 849.

"Предпринимателями в 2024 чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин. Кстати, у нас есть программа "Отважная 2.0" — для украинок, которые начинают собственное дело или уже имеют малое предприятие и хотят найти пути для его развития" , – отметил Федоров.

Всего с мая 2021, когда запустили самую быструю в мире автоматическую регистрацию ФЛП, украинцы открыли 535 021 новый бизнес.