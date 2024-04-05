Обстрелы в Донецкой области: в Нью-Йорке погибли два человека

В результате обстрелов Нью-Йорка в Донецкой области погибли два человека.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

"В Нью-Йорке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 37 домов и 2 админздания", – говорится в сообщении.

В Лимане поврежден дом. В Николаевке Константиновской общины ранен человек, повреждены 4 дома.

В Часовоярской общине повреждены 14 частных домов, 4 многоэтажки, промышленное здание, инфраструктурный объект и 2 нежилых помещения. В Северске повреждены 2 нежилых здания.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта были эвакуированы 394 человека, в том числе 18 детей.