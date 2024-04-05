Украина возобновила контейнерные перевозки из одесских портов

В один из портов Большой Одессы - Черноморск - 3 апреля по морскому коридору прошел первый контейнеровоз за время большой войны. 4 апреля судно уже отправилось в обратный путь в Констанцу (Румыния), сообщает Экономическая правда.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором стало судно T Mare под флагом Панамы.

Отмечается, что пока это не полноценное специализированное судно, а так называемый фидер, который осуществляет чартерные рейсы между Констанцией и портами Большой Одессы.

Контейнерные перевозки ранее в ограниченном объеме осуществлялись через дунайские порты Одесской области, но с сегодняшнего дня они значительно возрастут.