Литва планирует купить примерно 3 тысячи FPV-дронов для ВСУ

Литва планирует закупить около 3 тысяч FPV-дронов местного производства для передачи украинским военным. Об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем, сообщает Европейская правда.

Шимоните напомнила, что на сегодня Литва предоставила Украине более 1 млрд евро помощи, половина из которой – военная.

"Мы должны и в дальнейшем помогать украинским военным на фронте, поэтому Литва отдала 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов. Мы также договорились с министром национальной обороны о том, что Литва вскоре закупит примерно за 2 млн евро около 3 тысяч литовских беспилотников FPV" , – сказала премьер Литвы.

Она выразила надежду, что эти беспилотники прибудут на фронт еще в этом году.

Как сообщалось, в пятницу премьер Денис Шмыгаль находится с визитом в Литве. Накануне он посетил Латвию. Во время визита стало известно, что Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины, а также передаст первые дроны в рамках "коалиции дронов" и сделает свой финансовый вклад в чешскую инициативу, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.