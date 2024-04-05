В Пентагоне заявили, что не помогают Украине бить по российским НПЗ

Комментируя удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), в Министерстве обороны США заявили, что Соединенные Штаты сосредоточены на передаче той помощи, которая позволяет Украине себя защитить. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Европейская правда.

Представителя Минобороны США спросили, разговаривали ли в ведомстве с украинской стороной относительно ударов по российским НПЗ и поддерживает ли их Пентагон.

В ответ Райдер сказал, что помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву, предназначена для того, чтобы Украина могла защитить себя и вернуть себе свою суверенную территорию.

"Мы не предоставляем никакой помощи для (ее) использования вне этих пределов. Я бы рекомендовал вам обратиться к Украине, чтобы поговорить об их операциях" , – отметил он.

В НАТО утверждают, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России имели ощутимое влияние на ее топливный рынок и накладывают дополнительные финансовые расходы.

В Госдепе Соединенных Штатов отказались комментировать, призывали ли США Украину не атаковать российские НПЗ, однако отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ.

Перед этим издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.