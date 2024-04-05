Один из энергоблоков АЭС вывели на ремонт – "Укрэнерго"
Один из энергоблоков атомных электростанций был выведен на плановый ремонт.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Выведен в плановый ремонт один энергоблок на атомной станции", – говорится в сообщении.
Ситуация в энергетике
Отмечается, что на утро обесточены 408 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. Из-за технических повреждений: есть обесточивание в Днепропетровской, Сумской областях.
Импорт электроэнергии осуществлялся в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Общим объемом 6776 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1362 МВт. Экспорт не запланирован.