Один из энергоблоков АЭС вывели на ремонт – "Укрэнерго"

Один из энергоблоков атомных электростанций был выведен на плановый ремонт.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Выведен в плановый ремонт один энергоблок на атомной станции" , – говорится в сообщении.

Ситуация в энергетике

Отмечается, что на утро обесточены 408 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. Из-за технических повреждений: есть обесточивание в Днепропетровской, Сумской областях.

Импорт электроэнергии осуществлялся в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Общим объемом 6776 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1362 МВт. Экспорт не запланирован.