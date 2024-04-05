В Норвегии не исключают отправку своих войск в Украину

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в долгосрочной перспективе не стал бы исключать введения войск в Украину, хотя пока таких планов нет, сообщает Европейская правда.

Министр отметил, что те разговоры, которые велись на тему потенциальной отправки западных войск в Украину, были на самом деле не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и тому подобном.

"Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать" , – сказал Эйде.

По его словам, НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина достигла успеха, а Россия потерпела поражение.

"Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которой мы видеть не хотим" , – заявил министр.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.