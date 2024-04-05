Евросоюз выделит 41 млн евро на поддержку армии Молдовы

Совет ЕС в четверг принял меры в поддержку вооруженных сил Молдовы стоимостью 41 млн евро, сообщает Европейская правда.

Одобренные меры на сумму 41 млн евро, рассчитанные на 40 месяцев, будут финансировать предоставление нелетального оборудования в следующих сферах: мобильность, воздушное наблюдение, радиоэлектронная борьба и логистическое оборудование.

"Цель этой помощи – позволить Вооруженным силам Республики Молдова повысить оперативную эффективность, ускорить соответствие стандартам ЕС и оперативную совместимость, и, таким образом, лучше защитить гражданское население в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Она также направлена на укрепление потенциала Республики Молдова относительно ее участия в военных миссиях и операциях ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны" , – отметили в Совете ЕС.

Эта мера была предложена самой Молдовой 5 февраля 2023 года и дополнит другие меры помощи, принятые в мае 2023 года, июне 2022 года и декабре 2021 года.