Евросоюз выделит 41 млн евро на поддержку армии Молдовы
Совет ЕС в четверг принял меры в поддержку вооруженных сил Молдовы стоимостью 41 млн евро, сообщает Европейская правда.
Одобренные меры на сумму 41 млн евро, рассчитанные на 40 месяцев, будут финансировать предоставление нелетального оборудования в следующих сферах: мобильность, воздушное наблюдение, радиоэлектронная борьба и логистическое оборудование.
"Цель этой помощи – позволить Вооруженным силам Республики Молдова повысить оперативную эффективность, ускорить соответствие стандартам ЕС и оперативную совместимость, и, таким образом, лучше защитить гражданское население в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Она также направлена на укрепление потенциала Республики Молдова относительно ее участия в военных миссиях и операциях ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны", – отметили в Совете ЕС.
Эта мера была предложена самой Молдовой 5 февраля 2023 года и дополнит другие меры помощи, принятые в мае 2023 года, июне 2022 года и декабре 2021 года.
"ЕС обязуется оказывать всю необходимую поддержку Молдове в решении проблем, с которыми она сталкивается в результате захватнической войны России против Украины, а также укреплять устойчивость, безопасность и стабильность страны перед лицом дестабилизирующих действий России", – говорится в сообщении.