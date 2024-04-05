ЕС предоставит Армении грантов на 270 млн евро – фон дер Ляйен

Европейский Союз в течение ближайших четырех лет предоставит Армении гранты в размере 270 млн евро. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции, созванной по итогам трехсторонней встречи в формате ЕС-США-Армения, в Брюсселе 5 апреля, сообщает Европейская правда.

По ее словам, речь идет о выполнении обещания, которое дали в октябре прошлого года, стоять бок о бок с Арменией.

"Это видение будет подкреплено со стороны Европейского Союза Планом устойчивости и роста для Армении, предусматривающий выделение 270 млн евро в виде грантов в течение следующих 4 лет.

Мы будем инвестировать в то, чтобы сделать армянскую экономику и общество более прочными и устойчивыми к потрясениям. Мы будем поддерживать ваш бизнес, ваши таланты, в частности малые и средние предприятия, чтобы помочь им расти, внедрять инновации и выходить на новые рынки. И мы будем инвестировать в ключевые инфраструктурные проекты" , – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, последний пакет поддержки основывается на успехе существующего Экономического и инвестиционного плана Европейского Союза для Армении. Он уже мобилизовал более полумиллиарда инвестиций.

Она приветствовала усилия Армении по проведению демократических реформ и меры, которые принимает Армения против обхода санкций против России.