АРМА выставляет на продажу Maybach и коллекционные часы Медведчука

АРМА приняло решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

АРМА определит организатора аукциона по продаже имущества Медведчука 25 апреля. До 19 апреля Агентство принимает документы от юрлиц - потенциальных реализаторов Maybach и элитных часов.

По новым правилам, все продажи арестованного имущества проводятся исключительно на "Prozzoro.Продажи".

Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) объявило о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медчедчука яхту Royal Romance решением украинских и хорватских судов.

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.