В Молдове флаг Российской империи признали экстремистской символикой

Суд в Молдове признал флаг Российской империи экстремистской символикой. Однако решение еще могут обжаловать, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NewsMaker.

Издание указывает, что суд Кишинева рассмотрел запрос Генеральной прокуратуры, министерства юстиции и Службы информации и безопасности.

Эти органы просили признать экстремистским черно-желто-белый триколор, который является флагом Российской империи.

"На заседании 3 апреля суд одобрил ходатайство властей и установил "экстремистский характер флага с тремя горизонтальными черно-желто-белыми линиями" , - говорится в материале.

Однако решение можно обжаловать в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней.

Российская империя

Государство, существовавшее в период с 1721 года до Февральской революции 1917 года. В 1913 году Российская империя занимала вторую по площади территорию в мире, после Британской империи.

Черно-желто-белый флаг был официальным флагом Российской империи с 1858 до 1896 года. Сегодня он активно используется российскими националистическими, монархическими организациями.

Агрессия РФ против Молдовы

Ранее президент Молдовы Майя Санду говорила, что страна является объектом российского вмешательства, усиливающегося по мере того, как эта страна продвигается к интеграции в Европу.

Позже Молдова заявила, что Россия незаконно опубликовала в Приднестровье бюллетени для так называемых "выборов" президента РФ.

А недавно министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос сообщил, что в стране полным ходом идет гибридная война, развязанная российскими властями. Россия не отказалась от своих намерений, она сменила тактику.