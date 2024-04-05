Генштаб: На фронте учащаются химические атаки российских войск

Использование российскими войсками химических веществ во время военных действий против Сил обороны Украины стало системным, химические атаки учащаются, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает командование Сил поддержки ВСУ, которое цитирует FB-страница Генштаба.

Отмечается, что в течение последнего месяца мобильные группы группировки сил и средств поддержки и другие подразделения Сил обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.

Основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов, преимущественно со сбросом гранат К-51 и РГ-ВО.

В целом Силами обороны Украины за период с февраля 2023 года по март 2024 года было зафиксировано 1412 случаев применения войсками РФ боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

"Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает "Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны.

Такие действия Российской Федерации приобретают системный характер, а тенденция применения только растет".