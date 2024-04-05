Федоров: В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела РФ (Обновлено)

Трое мирных жителей Запорожья погибли и 19 получили ранения в результате российских обстрелов города в пятницу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях.

"Россияне убили двух мирных людей - женщину и мужчину".

По предварительным данным Федорова, также в результате российской атаки по Запорожью получили ранения шесть человек:

9-летний мальчик и его 36-летняя мама;

юноши 20-ти и 22-х лет - в состоянии средней тяжести;

55-летняя женщина и 51-летний мужчина - в тяжелом состоянии.

Все в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.

Федоров также опубликовал фотографию последствий удара. На ней можно увидеть разрушенное помещение, похожее на кафе.

Обновлено: Глава ОВА сообщил, что количество погибших возросло до трех, а раненых - до тринадцати. Из них четверо в тяжелом состоянии.

В МВД сообщили, что по Запорожью армия РФ ударила сначала тремя ракетами, затем повторно – еще двумя.

Обновлено в 18:57: В Запорожской ОВА сообщили, что количество раненых выросло до 19-ти.

До трьох зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю. Ще 19 людей поранені.



Відео - Запорізька ОВА pic.twitter.com/8wLEwIdoT7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 5, 2024

Что предшествовало:

Ранее в пятницу глава Запорожской ОГА сообщил о российской атаке на областной центр. Он также рассказал, что есть пострадавшие, но деталей не давал.