В США произошло землетрясение: его ощутили от Филадельфии до Нью-Йорка

Утром 5 апреля у Восточного побережья США было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Колебания почвы ощущались от Филадельфии до Нью-Йорка, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

По данным правоохранителей, первые колебания почвы были ощутимы около 10:30 утра по местному времени.

Из-за землетрясения прекратили свою работу международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорт Ньюарк Либерти в Нью-Джерси и аэропорт Балтимор-Вашингтон. Это необходимо для проверки состояния взлетно-посадочных полос.

Мэрия Нью-Йорка заявила, что в настоящее время в городе продолжаются проверки по поводу возможных разрушений. Однако пока информации о каких-либо повреждениях у чиновников нет.

Эпицентр землетрясения расположен рядом с городом Вайтхаус-Стейшн в Нью-Джерси, сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение у Тайваня

Утром в среду, 3 апреля, Тайвань встряхнул землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр толчков был зафиксирован на глубине 15,5 км у Хуаляня – города, популярного среди туристов на восточном побережье острова.

По последним данным, в результате трагедии погибли девять человек, около тысячи получили ранения.