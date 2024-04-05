Норвегия удвоит расходы на оборону из-за угрозы со стороны России

Норвегия планирует удвоить свои расходы на оборону в течение следующих 12 лет. Страна стремится адаптироваться к угрозам со стороны России, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявило правительство Норвегии, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что страна увеличит расходы на свою армию на 600 миллиардов крон (56 миллиардов долларов) до 2036 года.

Заявление было сделано после того, как правительство Норвегии в прошлом месяце говорило о достижении цели по расходам на оборону в размере 2% от ВВП уже в 2024 году.

Новый план означает, что расходы Норвегии на оборону достигнут 2,7% ВВП к 2030 году.

Что планирует закупить Норвегия

В правительстве уточнили, что Норвегия это страна со значительными морскими интересами.

"В сочетании с нашей непосредственной близостью к российским атомным подводным силам поддержание ситуационной осведомленности на Крайнем Севере и в Северной Атлантике имеет первостепенное значение" , - сказали в правительстве.

Согласно новому плану, страна закупит не менее пяти новых фрегатов с возможностями противолодочной борьбы, а также не менее пяти новых подводных лодок.

Норвегия также закупит новые беспилотники и спутники для наблюдения, а также усилит наземные системы противовоздушной обороны и потенциал противовоздушной обороны большой дальности. Количество призывников также будет увеличено на 50% до конца планового периода.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до минимум 3% ВВП. А также Дуда считает, что Россия уже в течение ближайших двух лет может вторгнуться в страны НАТО.