"Укрэнерго" вводит временные графики отключения света в пяти областях
Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:45 до 22:00 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Отмечается, что объем ограничений будет меньше, чем 4 апреля.
"Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Следовательно, перерывы в энергоснабжении будут менее длительными", - заявили в госкомпании.
Причина применения ограничений остается той же самой: отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это является следствием последних массированных российских атак на украинские электростанции, пояснили в "Укрэнерго".
Кроме этого, продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге.
Напомним:
4 апреля диспетчерский центр "Укрэнерго" применял временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.