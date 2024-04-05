ОВА: Российская армия дважды за вечер атаковала Харьковский район

Российская армия вечером 5 апреля дважды атаковала населенные пункты в Харьковском районе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"В 17:10 враг обстрелял села Момотово и Александровка в Харьковском районе.

Первый удар произошел вблизи недействующих построек частного агрокомплекса. Второй – по открытой территории. Без пострадавших".

В 19:14 оккупанты снова нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе. Информация о пострадавших не поступала.