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ОВА: Российская армия дважды за вечер атаковала Харьковский район

ОВА: Российская армия дважды за вечер атаковала Харьковский район
Фото: wikimedia.org

Российская армия вечером 5 апреля дважды атаковала населенные пункты в Харьковском районе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"В 17:10 враг обстрелял села Момотово и Александровка в Харьковском районе.
Первый удар произошел вблизи недействующих построек частного агрокомплекса. Второй – по открытой территории. Без пострадавших".

В 19:14 оккупанты снова нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе. Информация о пострадавших не поступала.

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