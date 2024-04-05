МВД обратилось к гражданским после российских ударов по Запорожью и Харькову

Российские оккупанты применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить побольше людей, так как на места "прилетов" прибывают экстренные службы для помощи пострадавшим. Гражданским очень важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра внутренних дел Игоря Клименко.

Чиновник, в частности, привел примеры сегодняшних вражеских атак по Запорожью и Харькову, в результате чего пострадали более 20 граждан, а также жертвы.

"Сегодня оккупанты атаковали Запорожье и Харьков. Днем, когда на улицах было много людей, много детей. По Харькову российские военные, по предварительной информации, ударили управляемыми авиабомбами, по Запорожью - ракетами" , - рассказал он.

Глава МВД обращает внимание, что российские террористы цинично наносят повторные удары именно тогда, когда приезжают полицейские, спасатели, медики, журналисты и т.д.

"Тогда, когда наши подразделения пытаются спасти потерпевших" , - сообщил Клименко.

Он добавил, что МВД регулярно инициирует пересмотр Инструкций по реагированию во избежание жертв среди работников министерства.

"В очередной раз призываем гражданских: во время воздушной тревоги обязательно необходимо находиться в укрытиях и придерживаться рекомендаций полицейских или местных властей. Ни одно срочное дело не стоит здоровья или жизни" , - подчеркивает министр.

Удары по Харькову и Запорожью 5 апреля

Напомним, сегодня днем во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Город и область были атакованы россиянами КАБами. Приблизительно через час после этой атаки оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что войска РФ умышленно наносят двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.

Также сообщалось, что около трех часов дня 5 апреля в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за вражеского удара, предварительно, баллистикой. А через несколько часов было еще два взрыва. Согласно последним данным, в результате вражеской атаки погибли три человека, еще 19 человек пострадали.

Повторные российские удары

Следует отметить, что российские оккупанты при обстрелах территории Украины активно практикуют нанесение повторных ударов, когда на местах уже работают экстренные службы, спасатели и медики, оказывая пострадавшим помощь и ликвидируя последствия. В частности, таким атакам подвергались Херсон и правобережная часть области после освобождения от оккупации, и аналогичные случаи происходили в других городах, их количество и частота увеличивается.

Так, 15 марта войска РФ нанесли по Одессе ракетные удары по гражданской инфраструктуре по тому же принципу - по прибытии к месту событий медиков и спасателей, враг повторно совершил обстрел. В результате обстрелов погиб 21 человек, еще более 70 граждан получили ранения.

После этого глава МВД Игорь Клименко поручил детально проанализировать нынешние инструкции реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации и изменить алгоритм работы в случае необходимости с учетом оперативной обстановки.