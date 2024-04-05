В Сумской области объявили об принудительной эвакуации детей из двух общин

В двух территориальных громадах Сумской области объявили об эвакуации детей принудительным способом, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве отметили, что решение было принято из-за ситуации безопасности, его согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Их вместе с родителями или другими законными представителями эвакуируют в безопасные регионы.

Отметим, в марте в Сумской области зафиксировали увеличение количества российских обстрелов — от 70 до 100 в сутки.

В интервью "Укринформу" представитель оперативного командования "Север" Вадим Мысник рассказал, что россияне применяют по региону весь имеющийся арсенал: от артиллерии, минометов, пушек, РСЗО до авиационных средств — FPV-дронов, беспилотников "Шахед" и "Ланцет". Также бросают неуправляемые ракеты с вертолетов и авиабомбы с самолетов.

Спикер 117 бригады ТрО Дмитрий Лантушенко связал усиление обстрелов Сумской области с рейдами российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, на территорию России.

Впрочем, кроме обстрелов в Сумской области заметили повышенную активность российских диверсионно-разведывательных групп. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, "ранее такую активность не фиксировали".

В марте из-за увеличения количества обстрелов в области из приграничья Сумщины началась эвакуация населения, в том числе детей.