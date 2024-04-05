В Молдове отреагировали заявления Приднестровья об атаке дрона

Бюро реинтеграции Молдовы прокомментировало утверждение представителей непризнанного Приднестровья о якобы новой атаке дрона на воинскую часть, сообщает Деловая столица.

Соответствующее заявление Бюро опубликовало в Facebook.

В заявлении отмечается, что компетентные органы анализируют все изображения и информацию, которые появились.

"В регионе продолжается серия провокаций, призванных посеять панику и напряженность, в частности с целью привлечь внимание к региону" , – говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что выяснение обстоятельств и квалифицированное расследование могут проводить только уполномоченные законом юридические лица, которые, однако, не имеют доступа к указанному периметру.

Напомним, ранее в пятницу, 5 апреля, так называемое "министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья сообщило, что дрон якобы атаковал воинскую часть в регионе.

Как сообщалось, 17 марта появилась информация о том, что на территории воинской части в Тирасполе раздался взрыв, в результате которого сгорел вертолет. В Кишеневе и Киеве отвергли версию "администрации" об атаке дрона. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российская армия совершила провокацию с атакой воинской части дроном-камикадзе.

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос позже заявил, что военная часть в Тирасполе не подвергалась атакам беспилотников, а загоревшийся видео военного вертолета является монтажом.