Умеров и Сырский обсудили с главой Пентагона ситуацию на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter Умерова.

По словам Умерова, во время разговора с Остином была обсуждена текущая динамика на фронте. Кроме того, было обсуждено общее понимание ситуации и план действий.

"Мы подробно проинформировали министра обороны о текущей ситуации и недавних российских атаках на украинские города и гражданскую инфраструктуру. Я еще раз подчеркнул: Украина нуждается больше в системах противовоздушной обороны и ракет" , - написал Умеров.

Patriot для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты жизни.

Также Кулеба 4 апреля на заседании совета Украина-НАТО заявил, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Глава МИД Украины также отмечал, что главным месседжем во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе станет предоставление Киеву систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot.