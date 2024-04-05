В российском Орске прорвало дамбу, под угрозой несколько тысяч домов
В русском городе Орск прорвало дамбу, из зоны затопления эвакуируют людей. В зону затопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают МЧС России, российские пропагандистские СМИ ТАСС и РИА новости, телеграмм-каналы Baza, Важные новости, Медуза.
Причиной прорыва стало то, что плотину "не успели засыпать" перед резким подъемом воды.
Как сообщают оперативные службы, в зону затопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов. Жителей близлежащих районов эвакуируют. Из магазинов Орска раскупили почти всю питьевую воду, по данным телеграмм-каналов.
Ранее в Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Он подтопил 1825 жилых домов в 95 населенных пунктах, более 3 тысяч местных жителей были эвакуированы.