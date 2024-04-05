Стефанишина: США и Германия не поддерживают приглашение Украины в НАТО

Абсолютно все союзники поддерживают решение о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, кроме США и Германии – заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила Стефанишина в телемарафоне

Издание The New York Times сообщило, что Соединенные Штаты и Германия не изменили своей позиции по приглашению Украины в НАТО, поэтому этого не произойдет на саммите в Вашингтоне.

По мнению Стефанишиной, цель этого материала заключалась в подготовке стран НАТО и Украины к тому, каких решений ждать или не ждать на предстоящем саммите Альянса.

Впрочем, вице-премьер заявила, что повестка дня вопросов, связанных с Украиной, определяет и Украина. Она подчеркнула, что для Украины вопрос приглашения в НАТО есть в повестке дня и "оно будет в повестке дня столько, сколько нужно до того, чтобы это решение было принято".

"Формат приглашения предложила сама Украина как юридическая гарантия вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение кроме двух.

Поскольку эта информация стала публичной, США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция именно этих двух стран (Германии и США – ред.)".

По словам вице-премьера, США и Германия выражают скепсис относительно приглашения Украины в НАТО, потому что это уже не просто разговор, а реальное решение.